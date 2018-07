Atlético-MG repete formação e Cazares celebra parceria com Luan e Valdívia

O elenco do Atlético Mineiro fez mais um treino nesta quinta-feira e seguiu a preparação para a partida contra o Avaí no domingo, às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade na Cidade do Galo teve um trabalho técnico e tático comandado por Rogério Micale, que focou o sistema ofensivo, cobrou movimentação dos atacantes e repetiu a formação da atividade de quarta. A equipe, assim, deve enfrentar o Avaí com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Valdívia; Fred.

Se nenhum atleta se machucar até o duelo, assim, o Atlético Mineiro terá quase a mesma escalação do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no último sábado, em Belo Horizonte. A única exceção será o retorno de Marcos Rocha, que estava suspenso.

E a possibilidade de repetir a escalação no sistema ofensivo - e atuar ao lado de Luan e Valdívia - agrada o meia Cazares. "Valdivia e Luan me ajudam muito, saem com a bola para o ataque. Eu revezo com o Valdivia, fazemos algumas tabelas juntos", comentou o equatoriano nesta quinta-feira.

Cazares lembrou ainda que o Atlético-MG vem de boas atuações fora de casa e se mostrou confiante para enfrentar o Avaí. "Estamos jogando melhor fora de casa, estamos devendo ao torcedor. Vamos tentar ganhar domingo."

O Atlético Mineiro está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, a quatro do G6, grupo dos seis primeiros colocados que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.