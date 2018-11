Atlético-MG repudia mudança de data de jogo: 'CBF pensou nos cariocas'

A decisão da CBF de alterar a data e horário do confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, provocou protestos do clube de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, momentos após a decisão da entidade, a equipe divulgou uma nota de repúdio contra a alteração da partida para as 19 horas de sábado - o duelo estava marcado para 17h de domingo.

A mudança foi necessária porque Flamengo e Fluminense tinham jogos agendados para o mesmo estádio, o Maracanã, e horário, às 17h do domingo. Assim, a CBF optou por marcar o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense para as 19h de sábado. Só que como o time do Paraná briga com o Atlético-MG por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o duelo da equipe mineira com o Botafogo também precisou ser antecipado.

Em sua nota de repúdio, a diretoria do Atlético-MG aponta que a CBF só se preocupou com os interesses de Fluminense e Flamengo, sem pensar nos efeitos que isso traria para a equipe mineira.

"Infelizmente, a CBF resolveu apenas o problema dos times do Rio de Janeiro e não se preocupou com o respeito à organização do campeonato, com a tabela de jogos publicada desde março e com os prejuízos causados ao Atlético e aos seus torcedores", protesta.

A reclamação do Atlético-MG se dá especialmente porque os ingressos para o confronto com o Botafogo estavam praticamente esgotados. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube antes da alteração da tabela pela CBF, 20.255 torcedores já haviam garantido presença na partida decisiva.

O clube destaca que ressarcirá todos os torcedores que não tiverem condições de comparecer ao Independência no sábado. "O Atlético comunica aos seus torcedores que apesar da alteração ser de exclusiva responsabilidade da CBF, facultará a todo torcedor que adquiriu o ingresso para o jogo a possibilidade de devolvê-lo, recebendo o preço respectivo, cujas condições e prazos serão definidos pelo setor competente do Clube, e divulgados nas próximas horas", afirma.

Com 56 pontos, o Atlético-MG ocupa o sexto lugar no Brasileirão. O time precisa derrotar o Botafogo no sábado para se garantir na próxima edição da Libertadores sem depender do resultado do confronto entre Flamengo e Atlético-PR.