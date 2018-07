Atlético-MG rompe contrato e anuncia novo fornecedor de material esportivo

O Atlético Mineiro tem novo fornecedor de material esportivo. Nesta terça-feira, a diretoria do clube oficializou o rompimento do acordo com a DryWorld, além de anunciar a assinatura de um contrato com a Topper, que será válido pelos próximos quatro anos.

A DryWorld foi anunciada no segundo semestre de 2015 como nova parceira do Atlético-MG com um contrato de cinco anos. A empresa canadense ajudou o clube a acertar a contratação do atacante Robinho no início de 2016, com a garantia que pagaria parte dos salários do jogador, mas desentendimentos de ordem financeira e também no fornecimento dos uniformes levaram ao rompimento precoce do contrato.

Nesta terça-feira, o Atlético-MG anunciou que formalizou o distrato para encerrar a parceria com a DryWorld em 31 de dezembro. Mas ainda há questões pendentes entre as partes, que poderão ser encerradas apenas na Justiça. O clube, porém, não pretende falar publicamente sobre esses problemas.

"O Atlético esclarece que há questões contratuais e financeiras pendentes. Essas questões serão decididas seguindo regras contratuais, detalhadas em distrato e protegidas por cláusula de confidencialidade", afirmou o clube mineiro em comunicado oficial.

A partir do fim desse acordo, o Atlético-MG passará a utilizar uniformes cedidos pela Topper, em um contrato válido por quatro anos. Esse acertou representa uma nova parceria entre o clube e a empresa, pois ela patrocinou o time mineiro entre 2010 e 2012.