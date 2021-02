Atlético-MG se acerta com River Plate e anuncia contratação de Nacho Fernández

Depois de semanas de negociação, o Atlético-MG enfim anunciou neste sábado a contratação de Nacho Fernández. Destaque do River Plate nas últimas temporadas, o meio-campista argentino, de 31 anos, assinou contratado de três temporadas e é esperado em Belo Horizonte neste domingo.

Ele já deu sua primeira declaração como jogador do time mineiro. "Alô, Massa, quero dizer a vocês que tem mais um Galo na Veia. Já separei minha camisa, e pode contar a todo mundo que o Nacho chegou", afirmou o novo reforço em áudio destinado a sócios do clube.

O Atlético-MG fez o anúncio nas redes sociais e em seu site oficial. Segundo a imprensa argentina, o clube brasileiro, disposto a ser ainda mais agressivo no mercado para a próxima temporada e com a ajuda de empresários milionários, vai pagar US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões) para o River Plate, além de bônus de produtividade caso o meia alcance as metas estipuladas no contrato.

Na última terça-feira, o empresário do jogador, Daniel González já havia revelado, em entrevista à emissora argentina TyC Sporsts, que o acordo tinha sido concretizado. "Os dirigentes do River Plate se comportaram muito bem. Não colocaram empecilhos", pontuou o agente, que considerou que a boa relação com o diretor de futebol Rodrigo Caetano foi fundamental para definir a venda.

O dirigente já havia tentado trazer Nacho na época em que trabalhava no Internacional, que chegou a oferecer U$S 9 milhões (R$ 37 milhões), mas o meia, naquela oportunidade, preferiu renovar o contrato com o River Plate até 2023. A idade avançada e o desejo do atleta em viver uma nova experiência também ajudaram o Atlético-MG na negociação.

A tendência é de que Nacho chegue a Belo Horizonte no domingo. O jogador deve iniciar os exames e assinar contrato na próxima semana. Ele vinha se recuperando de cirurgia na região dos testículos e estava afastado do River Plate. O meia mais um a vir com status de grande contratação. No mês passado, a diretoria, com o auxílio de empresários, ofereceu um projeto que seduziu o atacante Hulk, vencendo a concorrência de outras equipes do Brasil e do exterior. O lateral Dodô é outro reforço já anunciado.

Nacho Fernández conquistou sete títulos com a camisa do River Plate. O principal deles é a Copa Libertadores de 2018 ante o Boca Juniors em uma final histórica disputada em Madri. Além disso, venceu três taças da Copa Argentina (2016, 2017 e 2019), a Supercopa de 2018 e duas Recopas Sul-Americana (2016 e 2019).

No total, em cinco temporadas, desde sua chegada do Gimnasia La Plata, em 2016, o experiente meio-campista disputou 186 partidas pelos Millionarios, com 31 gol marcados e 24 assistências.