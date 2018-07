Atlético-MG se diz pronto e descarta vacilo em estreia

"Vamos a campo para jogar bem. Trabalhamos com bola desde o primeiro dia e estamos prontos. Vamos fazer bom jogo, com todo respeito ao Boa, que quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um adversário duro, um jogo bom e vamos valorizar o campeonato desde a 1ª rodada sabendo que, lá na frente, um ponto pode fazer a diferença", observou.

O Campeonato Mineiro é disputado na sua primeira fase em turno único entre os 12 participantes, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais. Para o meia Bernard, o time precisa começar bem o torneio para ter mais chances de avançar em primeiro para o mata-mata.

"Ficando em primeiro você tem a oportunidade de jogar por dois empates na semifinal e na final, então, nosso objetivo é ter a maior pontuação possível para ter essa vantagem nas finais", afirmou Bernard.

Um dos jogadores contratados pelo clube, o meia argentino Escudero elogiou a pré-temporada do Atlético-MG e prometeu fazer uma boa estreia. "Foi um pré-temporada muito boa e me sinto preparado para começar a jogar. A única maneira é mostrar dentro de campo, sem isso, a confiança do treinador não adianta. Vamos tentar fazer uma boa estreia para ir crescendo na competição", disse.

A opinião foi compartilhada pelo zagueiro Rafael Marques, também recém-contratado, prometendo que o time vai começar bem a temporada. "Acredito que não vamos sentir tanto essa questão de perna pesada, até porque o trabalho está sendo muito bem feito para que, no domingo, a gente suporte os 90 minutos e faça um grande jogo", afirmou.