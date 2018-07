Atlético-MG se prepara para encarar Neymar na Vila Ainda na luta pelo título do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira disposto a conquistar mais três pontos, diante do Santos, na Vila Belmiro. Para isso, porém, terá que superar Neymar, principal preocupação do elenco atleticano para a partida da 31ª rodada da competição, marcada para começar às 22 horas.