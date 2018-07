Atlético-MG se reapresenta com retorno de Fred em coletivo

O time do Atlético Mineiro se reapresentou nesta segunda-feira com uma novidade. Recuperado de problema físico, o atacante Fred treinou normalmente e se mostrou em boas condições para voltar ao time no jogo contra o Sport, nesta quarta, no Independência, pela nona rodada do Brasileirão.

Fred havia desfalcado o Atlético nas últimas duas rodadas do campeonato por causa de um de edema na panturrilha direita. Recuperado, participou do coletivo contra o time sub-17 do Atlético, nesta tarde.

A equipe profissional foi escalada com Giovanni; Thalyson (sub-17), Matheus Mancini, Rodrigão e Leonan; Roger Bernardo, Ralph, Marlone, Otero e Valdívia; Fred. Aqueles que foram titulares na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, no domingo, foram poupados.

Outra novidade da equipe foi Roger Bernardo, novo reforço da equipe atleticana. O jogador, que atua como zagueiro e volante, foi contratado no início do ano, mas se apresentou apenas recentemente, ao fim da temporada europeia. Ele defendia o Ingolstadt, da Alemanha.

Agora ele aguarda a abertura da janela de transferências internacionais para poder ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Caso isso aconteça nesta terça, ele terá condições de entrar em campo na quarta.