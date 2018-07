Atlético-MG se reapresenta e Levir Culpi descarta poupar

Depois de um dia de merecida folga, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta sexta-feira para os primeiros trabalhos depois do título da Copa do Brasil. Como de praxe em dias como este, os reservas foram a campo para um coletivo com os garotos do sub-20 enquanto os titulares ficaram na academia, fazendo trabalho regenerativo.

Apesar de o Atlético-MG não brigar por mais nada no Campeonato Brasileiro, satisfeito com a vaga na Libertadores obtida pela Copa do Brasil, Levir Culpi não pretende poupar o time diante do Coritiba, domingo, pela penúltima rodada. Só não vai jogar quem não tiver condições.

"Os que se sentirem bem e estiverem em condições vão jogar. São as duas partidas finais do ano, jogamos na quarta e agora será no domingo, ou seja, tivemos um tempo um pouco melhor de recuperação. Por isso, quem estiver em condições vai para o jogo", avisou o treinador.

Nesta sexta-feira, a Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Mineiro do ano que vem. A competição começa em 1º de fevereiro, junto com os demais grandes estaduais do País, e o Atlético estreia em casa contra o Tupi. O reencontro com o Cruzeiro será na sexta rodada, dia 8 de março, com mando de campo celeste.