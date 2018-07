Atlético-MG se reapresenta e treina sob olhares do presidente Nepomuceno

O presidente Daniel Nepomuceno já demonstrou sua insatisfação com o atual momento do Atlético-MG. E depois de cobrar publicamente os jogadores, o comandante alvinegro acompanhou de perto do treino da equipe nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco após dois dias de folga.

Com 11 dias para trabalhar, graças às datas Fifa, Marcelo Oliveira promoveu folga na segunda e na terça-feira. O descanso veio depois da péssima atuação do último domingo na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, que deixou o Atlético-MG na quarta colocação e encerrou de vez a disputa da equipe pelo título.

Na ocasião, Nepomuceno classificou como "inadmissível" a postura dos jogadores na partida. Nesta quarta, no entanto, o presidente ficou apenas na observação. Quem teve uma conversa com os jogadores foi o técnico Marcelo Oliveira, na tentativa de acordar o elenco antes do início da decisão da Copa do Brasil, dia 23, contra o Grêmio.

OTAMENDI - A quarta-feira também ficou marcada pela presença do zagueiro Otamendi na Cidade do Galo. O jogador que defendeu o clube por um curto período em 2014, mas virou "xodó" da torcida, esteve no CT com a seleção argentina, que se prepara para encarar o Brasil na quinta, no Mineirão, pelas Eliminatórias. E mesmo hoje vestindo as cores do Manchester City, ele manifestou o carinho pelo time mineiro.

"É uma sensação muito boa, estou muito contente. Na verdade, hoje estamos felizes, desfrutando dos campos de treinamento que são muito bons, assim como a concentração", declarou em entrevista à TV Galo. "Sou agradecido a todos, à massa. A verdade é que nem sempre posso ver um jogo do Atlético-MG por causa da diferença de horário, mas sempre que der, o farei."