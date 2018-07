Atlético-MG se reapresenta sem dois após folga A reapresentação do elenco do Atlético-MG nesta quarta-feira, depois de dois dias de merecida folga, teve duas ausências. Tanto o volante Leandro Donizete quanto o atacante Jô tiveram problemas com seus voos e não retornaram a Belo Horizonte a tempo. Eles são esperados para o treino de quinta.