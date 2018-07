Atlético-MG se recupera de estreia ruim e goleia na segunda rodada da Copinha

Disputando o Grupo 22, na cidade de Bragança Paulista (SP), o Atlético assumiu a liderança com a larga vitória. Filipinho, Thalis, Capixaba e Hiwry marcaram os gols do time de Belo Horizonte, que chegou aos quatro pontos. O grupo conta ainda como o River e a Desportiva Paraense-PA.

O Red Bull Brasil foi além e venceu por 6 a 1. Depois de uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo na estreia, o time paulista não tomou conhecimento do União Mogi-SP, anfitrião do Grupo 24, disputado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP).

Fast Clube-AM e Taboão da Serra também se enfrentaram no mesmo horário e, novamente, o time da casa foi surpreendido. Pelo Grupo 18, no estádio José Ferrez, os anfitriões perderam por 2 a 1, o que deixou as duas equipes empatadas com três pontos e vivas na briga pela classificação à segunda fase.