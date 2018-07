Atlético-MG se redime e derrota Atlético-PR

O Atlético-MG conquistou sua segunda vitória em casa no Campeonato Brasileiro ao bater neste domingo o Atlético-PR por 3 a 1, no Mineirão, pela terceira rodada da competição. Com o triunfo, a equipe mineira se recuperou da goleada sofrida para o Grêmio Prudente (4 a 0), na última rodada, e chegou aos seis pontos ganhos. Já o time paranaense sofreu sua segunda derrota como visitante e permanece com apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

Na etapa inicial o Atlético-MG finalizou mais do que o adversário e esteve próximo do gol, principalmente quando o atacante Diego Tardelli comandava as ações ofensivas. Aos 10 minutos, o artilheiro recebeu do companheiro de ataque Muriqui e só não abriu o marcador porque a bola acertou a trave do gol do Atlético-PR. O Atlético-MG insistiu, mas se deparou com a grande atuação do goleiro Neto. "O goleiro está numa tarde feliz", reconheceu Tardelli no intervalo.

O arqueiro, porém, não foi feliz ao rebater um cruzamento do lateral atleticano Coelho. No lance, Muriqui dominou a bola na área na área e fez 1 a 0, aos 11 minutos do segundo tempo. Na comemoração, os jogadores fizeram uma homenagem ao ex-ídolo do clube mineiro, Marques, que não teve seu contrato renovado e decidiu encerrar a carreira, sem esconder a mágoa com a diretoria do Atlético e com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

A torcida atleticana ainda comemorava quando o time da casa ampliou. Aos 13 minutos, o lateral Leandro cruzou e Tardelli, de cabeça, marcou o seu primeiro gol no Brasileirão. Tardelli continuou protagonizando os melhores momentos do

time mandante. Fez mais um gol, anulado pela arbitragem, e depois acertou novamente a trave do adversário. Porém, foi o meia Ricardinho quem fez o terceiro, aos 28, consolidando a vitória atleticana.

O Atlético-PR ainda descontou com Bruno Mineiro, aos 38 minutos, mas não havia tempo para uma reação. Os atleticanos ressaltaram a atuação do time no segundo tempo. "O goleiro deles fez uma partida espetacular, mas no segundo tempo os gols saíram", destacou Muriqui.