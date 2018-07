Atlético-MG só empata com o lanterna Joinville e fica 7 pontos do líder

O Joinville jogou de igual para igual contra o Atlético-MG e conseguiu empatar em 2 a 2 em casa, neste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em resultado considerado ruim para os dois times. Afinal, o time catarinense continua na lanterna, com 24 pontos, enquanto a equipe mineira segue em segundo lugar, com 53 pontos, mas agora a sete do líder Corinthians.

A disparidade na campanha dos dois times não foi refletida em campo no primeiro tempo. Os donos da casa incomodaram o goleiro Victor e sua defesa, além de se irritarem com decisões do árbitro paulista Raphael Claus.

O juiz não marcou pênalti para o Joinville após a bola bater na mão de Dátolo, dentro da área, aos 38 minutos. Em seguida, anulou um gol de Marcelinho Paraíba, alegando que este havia utilizado o braço no domínio da bola. E, por fim, expulsou o técnico PC Gusmão, que chutou garrafinhas ao reclamar das decisões.

Tudo isto aconteceu só na primeira etapa, que teve ainda um incrível gol perdido por Giovanni Augusto, com a meta adversária escancarada, e cinco chances perigosas do Joinville em apenas 10 minutos.

A torcida do Joinville era só reclamação no intervalo e quando a bola voltou a rolar a frustração das oportunidades perdidas na etapa anterior virou tristeza pelo gol de Luan, aos 6 minutos. O atacante, que não vinha bem na partida, teve a frieza pra aproveitar o passe de Lucas Pratto e vencer o goleiro Agenor da entrada da área.

O Joinville, porém, reagiu com Kempes, que tratou de igualar o marcador aos 16, cabeceando forte após cobrança de escanteio, enfim transformando o volume de jogo do time da casa em gols.

A movimentação no placar não acabaria aí. Thiago Ribeiro saiu do banco aos 34 minutos e na primeira jogada mandou no canto de Agenor. A alegria atleticana, porém, só durou um minuto. William Popp, que também havia começado na reserva, chutou forte de fora da área após cobrança de escanteio para empatar o jogo. Antes do fim, Giovanni Augusto perdeu mais um gol feito antes do apito final. Assim, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

Na 29ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta a jogar fora de casa, contra o Coritiba, no Couto Pereira, a partir das 18h30 do próximo sábado. O Joinville vai ao Rio pegar o Flamengo, no Maracanã, às 11 horas do domingo.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 X 2 ATLÉTICO-MG

JOINVILLE - Agenor; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti, Rogério; Kadu (Mário Sérgio), Anselmo, Lucas Crispim, Marcelinho Paraíba (Fernando Viana); Edigar Junio (William Popp) e Kempes. Técinco: PC Gusmão.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson, Douglas Santos; Rafael Carioca (Josué), Leandro Donizete, Giovanni Augusto, Dátolo (Carlos); Lucas Pratto (Thiago Ribeiro) e Luan. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Luan, aos 6, Kempes, aos 16, Thiago Ribeiro, aos 36, William Popp, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Aguiar, Rogério (Joinville); Jemerson, Douglas Santos (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - PC Gusmão.

PÚBLICO - 7.486 pagantes.

RENDA - 102.355,00.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).