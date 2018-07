Atlético-MG sobra e goleia o Fluminense em Brasília por 4 a 1

Numa partida na qual sobrou em campo, o Atlético Mineiro goleou neste domingo o Fluminense por 4 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Jemerson fez dois gols, com os meias Dátolo e Luan complementando o marcador para a equipe mineira. Pelo Fluminense, o centroavante Fred descontou de pênalti no final.

O Atlético foi obrigado a mandar o jogo fora de casa por punição em virtude de confusão entre as torcidas no clássico contra o Cruzeiro ainda no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Com a goleada e ainda sem o término de todos os jogos da rodada, o clube mineiro subiu para a vice-liderança do campeonato, com 4 pontos, atrás apenas do Corinthians, com 6. O Fluminense permaneceu com 3 pontos, na momentânea décima posição.

Apesar da goleada, o Atlético teve mais desfalques do que o Fluminense na partida. Sem condições físicas para jogar, ficaram de fora: o lateral Marcos Rocha, com estiramento na panturrilha esquerda; o meia-atacante Guilherme, ainda em recuperação física; e o atacante Jô, com torção no joelho direito. A equipe ainda não contou com o volante Leandro Donizete cumprindo o último jogo de suspensão pela expulsão na final da Copa do Brasil do ano passado.

Pelo lado do Fluminense, dois desfalques. Kenedy e Marlon não jogaram porque foram convocados para a seleção brasileira para o Mundial sub-20. Já o volante Pierre, com passagem importante pelo Atlético, fez, pelo time carioca, a primeira partida contra o ex-clube.

O JOGO

O Atlético começou mais agressivo a partida. Já havia tido, aos 5 minutos, um lance que gerou confusão na área do Fluminense. E, aos 6, abriu o marcador com o zagueiro Jemerson. Ele aproveitou a cobrança de escanteio feita por Luan e cabeceou para o fundo das redes de Diego Cavalieri. Antes, a bola ainda desviou no zagueiro Antonio Carlos, do Fluminense, e na trave.

Aos 17, o Atlético não aumentou por muito pouco com Thiago Ribeiro. O meia recebeu grande passe do argentino Lucas Pratto e entrou sozinho na área do Fluminense, mas foi bloqueado decisivamente por Diego Cavalieri, que afastou a bola.

Aos 19, nova grande chance para o Atlético, desta vez com Thiago Ribeiro servindo Lucas Pratto. O argentino mandou um belo chute que encobriu Diego Cavalieri. O lance só não se transformou em gol porque a bola bateu caprichosamente no travessão.

O Fluminense até tentava equilibrar a partida e até evitou novas descidas do Atlético ao ataque durante os dez minutos seguintes, mas o time mineiro continuava mais perigoso. Aos 31, foi a vez de Dátolo, depois de um passe de Lucas Pratto, mandar a bola na trave.

Aos 36, a estrela de Jemerson brilhou novamente e o Atlético ampliou no Mané Garrincha. Depois de uma bola cruzada por Patric, o zagueiro apareceu livre na pequena área e cabeceou novamente para o fundo das redes: 2 a 0.

O Atlético seguiu forte em campo e quase fez o terceiro aos 44, com Lucas Pratto. Ele mandou um chute de fora da área e Diego Cavalieri afastou de maneira desajeitada com o peito, com a bola sendo chutada na sequência pelo zagueiro Antônio Carlos para fora.

O primeiro tempo terminou com os 2 a 0 do Atlético. O público de Brasília poderia ter visto, no entanto, uma goleada da equipe mineira que não se concretizou na primeira etapa por detalhes.

Na volta ao segundo tempo, o Fluminense promoveu alterações: saíra o volante Pierre e o meia Gerson para as entrada do meia Wagner e do atacante Magno Alves, jogador com história marcante no clube carioca e que fez sua primeira partida na reestreia pela equipe tricolor, 13 anos depois da consagrada primeira passagem.

Quando se esperava e já se via uma postura mais combativa do Fluminense nos minutos iniciais da segunda etapa, o Atlético deu uma verdadeira ducha de água fria nos torcedores cariocas com mais um gol. Aos 7, numa bola bem trabalhada no campo de ataque da equipe mineira, o argentino Dátolo recebeu a bola do onipresente Lucas Pratto e chutou sem chances para Diego Cavalieri: 3 a 0.

Aos 11, o Atlético quase fez o quarto gol. O volante Rafael Carioca tocou a bola para Carlos, mas o atacante chutou na rede, pelo lado de fora. Aos 22, o Fluminense teve uma boa oportunidade com o atacante Lucas Gomes, que havia entrado no lugar de Vinícius. O atacante recebeu passe pela esquerda, mas chutou a bola para fora. Aos 23, o goleiro Victor evitou o gol da equipe carioca, ao defender com uma espécie de manchete de vôlei um chute de Edson.

O jogo perdeu em emoção na segunda parte da etapa final, mas o Atlético ainda teve tempo de sacramentar a goleada no Mané Garrincha. Aos 35, depois de receber a bola do atacante Carlos, Luan não perdoou e tocou para o fundo do gol de Diego Cavalieri.

Aos 37, o Fluminense não descontou por pouco. Depois de um cruzamento de Magno Alves, Lucas Gomes tocou a bola para fora, rente à trave de Victor. Com os 4 a 0, a torcida do Fluminense começou a ir embora do estádio. Do outro lado, festa dos fãs do Atlético, com direito a gritos de olé vindo da arquibancada.

No finalzinho da partida, o apagado Fred sofreu pênalti na pequena área. Aos 43, com uma bela cobrança, o atacante do Fluminense marcou o gol de honra da equipe carioca.

Após a goleada, o Atlético volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, contra o xará paranaense em Curitiba. O Fluminense jogará no mesmo dia, no Estádio do Maracanã, contra o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 x 1 FLUMINENSE

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo (Josué) e Luan; Carlos (Maicosuel), Thiago Ribeiro (Giovanni Augusto) e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Pierre (Wagner), Edson, Jean, Gerson (Magno Alves) e Vinícius (Lucas Gomes); Fred. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOL - Jemerson, aos 6 e aos 36 minutos do primeiro tempo; Dátolo, aos 7, Luan aos 35 e Fred aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos e Leonardo Silva (Atlético) ; Edson (Fluminense).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 603.364,00

PÚBLICO - 11.958 pagantes

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília.