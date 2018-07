Atlético-MG sofre com desfalques para enfrentar o Goiás

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG tem desfalques importantes para enfrentar o Goiás neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17ª rodada do Brasileirão. Dessa vez, o técnico Cuca não poderá contar com três titulares - o zagueiro Leonardo Silva, o meia argentino Dátolo e o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho -, além do atacante reserva Alecsandro.

Desde a conquista do título inédito da Libertadores, no final de julho, que o Atlético-MG não apresenta uma sequência convincente de resultados. Depois de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Botafogo na última quarta-feira, o time mineiro foca agora todos os esforços no Brasileirão, no qual luta para se afastar da zona de rebaixamento: está na 12ª posição, com 19 pontos somados.

Entre os quatro desfalques, o único que não joga por suspensão é Leonardo Silva, o que deve abrir espaço para a estreia do recém-contratado Emerson, zagueiro que veio do Coritiba. Nos outros três casos, a questão é médica: Dátolo, Ronaldinho Gaúcho e Alecsandro sofrem com problemas musculares - assim, abre uma vaga para a entrada de Guilherme no meio de campo.