Atlético-MG sofre com desfalques para enfrentar Santos Depois de conseguir sua primeira vitória no Brasileirão - no último domingo, diante do Grêmio -, o Atlético-MG terá uma dificuldade adicional para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, na Vila Belmiro. O time mineiro entra em campo sem a presença de cinco jogadores considerados titulares.