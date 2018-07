Atlético-MG sofre gol no fim e enfrenta desvantagem na Copa Libertadores

COLÔMBIA, Medellín - O Atlético-MG aguentou a pressão até os acréscimos, mas, mesmo com ótima atuação do goleiro Victor, acabou levando o gol aos 46 minutos do segundo tempo e perdeu para o Nacional de Medellín por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Assim, o time mineiro ficou em situação difícil para o jogo de volta, no dia 1.º de maio, em Belo Horizonte, quando vai lutar pela vaga nas quartas de final da Libertadores.

O primeiro tempo na Colômbia foi dominado pelo Nacional de Medellín. Enquanto o time brasileiro apostava em Ronaldinho Gaúcho para tentar ligar um contra-ataque, os donos da casa levaram mais perigo nas investidas ofensivas. Foi assim, por exemplo, aos 20 minutos, quando Duque cabeceou para fora.

Depois disso, Victor começou a se destacar. Aos 27 minutos, ele salvou o Atlético-MG duas vezes seguidas, no chute de Valencia e na cabeçada de Duque. Aos 32, o goleiro voltou a aparecer, evitando gol de Bocanegra. O Atlético-MG só respondeu aos 40, quando Diego Tardelli chutou cruzado e Jô, quase embaixo do gol, não conseguiu alcançar a bola, perdendo ótima chance.

No segundo tempo, o Nacional continuou melhor, mais presente no ataque. Assim, quase abriu o placar aos quatro minutos, quando Valencia deu um toque de letra e mandou para fora. O Atlético-MG, por sua vez, preferiu se concentrar na marcação, para, depois, tentar encaixar um contra-ataque.

Assim, o time colombiano voltou a assustar aos 19 minutos, em chute de Cárdenas que Victor defendeu com dificuldade. O goleiro brasileiro voltou a trabalhar muito bem aos 28, na finalização de Díaz. Já o Atlético-MG, que tinha marcado apenas um gol nos quatro jogos anteriores - vitória por 1 a 0 sobre o Zamora na Libertadores -, sofria para ameaçar o goleiro Armani.

Diante disso, o técnico Paulo Autuori ainda trocou Fernandinho e Ronaldinho Gaúcho para a entrada de Marion e Guilherme, mas não mudou muito a situação do Atlético-MG. Aí, já aos 46 minutos, Cárdenas acertou um belo chute de fora da área e, dessa vez, Victor nada pôde fazer. Assim, o time colombiano fez 1 a 0 e ficou em vantagem no confronto válido pelas oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

NACIONAL DE MEDELLÍN 1 X 0 ATLÉTICO-MG

NACIONAL DE MEDELLÍN - Armani; Nájera, Henríquez e Murillo; Bocanegra, Mejía, Valencia, Bernal (Diego Arias) e Díaz; Cárdenas e Duque (Trellez). Técnico: Juan Carlos Osorio.

ATLÉTICO-MG - Victor; Otamendi, Leonardo Silva, Réver e Emerson da Conceição; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho Gaúcho (Guilherme); Fernandinho (Marion), Diego Tardelli e Jô. Técnico: Paulo Autuori.

GOL - Cárdenas, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Martín Vázquez (Fifa).

CARTÃO AMARELO - Murillo e Leonardo Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (Colômbia).