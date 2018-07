Atlético-MG supera protestos e estreia com vitória sobre o Boa

SETE LAGOAS - O Atlético-MG precisou apenas do primeiro tempo para vencer o Boa por 2 a 0, neste domingo, 29, na Arena do Jacaré, e estrear com vitória no Campeonato Mineiro. Os dois gols da partida, marcados por André e Bernard, saíram nos 45 minutos iniciais.

Para chegar ao triunfo, o Atlético-MG precisou superar o clima de tensão. A equipe entrou em campo sob os gritos de "vergonha" da torcida, que ainda lembrava a goleada sofrida diante do Cruzeiro, por 6 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Com a bola rolando, no entanto, o time foi superior desde o início e chegou ao gol logo aos 10 minutos. O lateral Carlos César fez bela jogada pela direita e cruzou na cabeça de André. O atacante mergulhou e tocou no canto direito do goleiro Gledson, que não pôde fazer nada.

O gol animou os atleticanos, que cresceram ainda mais no jogo. Aos 16 minutos, o meia Escudero, que fazia sua estreia oficial pelo clube, enfiou a bola para Guilherme, que tocou na trave. Aos 39, Bernard recebeu passe pela esquerda, cortou para o meio, passou pelo marcador e bateu firme, marcando um belo gol.

No segundo tempo, o Atlético-MG relaxou com a vantagem de 2 a0 e a partida ficou morna. O meia Bernard voltou a aparecer bem em outras três oportunidades, enquanto Radamés respondeu para o Boa, mas o placar foi mantido até o final.