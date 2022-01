Atlético-MG supera Tombense com gol de Hulk e vence a 1ª no Mineiro

O Atlético-MG conquistou sua primeira vitória na temporada 2022 neste sábado. Na segunda partida do técnico Antonio Mohamed, o clube recebeu o Tombense na Arena Independência e venceu pelo placar de 3 a 0. Calebe, Hulk, em sua primeira partida na temporada, e Savarino marcaram os gols da vitória. O confronto deste sábado entre Atlético-MG e Tombense marca o início da segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Depois de buscar um empate fora de casa contra o Villa Nova na primeira rodada, o Atlético-MG conseguiu triunfar e chega a quatro pontos. O time de Belo Horizonte termina o dia na liderança, mas ainda pode cair algumas posições no decorrer da rodada neste domingo. Campeão da Recopa Mineira nos pênaltis, o Tombense de Rafael Guanaes fica com um ponto somado no estadual, já que empatou no tempo normal com o Pouso Alegre na estreia.

Após deixar os titulares de fora na primeira rodada, o Atlético-MG aumentou a força nesta segunda partida diante do Tombense, que marcou inclusive a estreia de Hulk na temporada 2022. Dos titulares contra o Villa Nova na estreia, apenas Ademir seguiu na equipe titular neste sábado.

O Tombense não conseguiu se encontrar no primeiro tempo e viu o Atlético controlar a posse de bola e tentar as melhores oportunidades de gol. O maior volume de jogo atleticano resultou em gol aos 20 minutos, contando com improviso do jovem Calebe, de 21 anos. Dylan Borrero recebeu na área, mas perdeu o domínio e tocou para trás em Jair. O volante chutou mascado e Calebe completou de letra para o fundo das redes.

Com o Tombense mais aberto e precisando sair para o jogo, o Atlético-MG voltou a criar novas chances ainda no primeiro tempo, mas sem sucesso. Aos 31, Hulk deixou o defensor no chão e tocou para Ademir, que finalizou por cima do gol. Seis minutos mais tarde, Dylan quase marcou um golaço de bicicleta, mas o goleiro Rafael Santos conseguiu fazer a defesa.

A volta dos vestiários teve o Tombense buscando mais o jogo no início do segundo tempo. Com o passar do tempo, o ritmo do time comandado por Rafael Guanaes diminuiu e o Atlético-MG voltou a ter maior volume de jogo.

Apesar do domínio, o time mandante demorou para ampliar, mas o segundo gol saiu e veio dos pés de Hulk. O craque do Atlético-MG driblou o zagueiro Jordan do Tombense e foi derrubado na área quando o defensor tentava se recuperar na jogada. O próprio Hulk foi para a cobrança do pênalti aos 34 minutos e colocou a bola no cantinho. Rafael Santos acertou o canto, mas não conseguiu alcançar a bola.

O placar foi fechado já nos acréscimos, aos 46 minutos, com um golaço do Atlético-MG, tocando a bola de pé em pé. A jogada trabalhada desde o campo de defesa terminou com uma tabelinha que deixou Savarino na cara do goleiro. O venezuelano encheu o pé e fez 3 a 0.

Para tentar embalar após a primeira vitória na temporada, o Atlético-MG voltará ao interior do estado para enfrentar o Uberlândia na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio Parque do Sabiá. Apesar da conquista da Recopa Mineira nos pênaltis, o Tombense ainda busca sua primeira vitória no estadual. O time de Tombos visitará a Caldense, em Poços de Caldas, no estádio Ronaldão, às 20h também da próxima quarta.