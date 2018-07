Atlético-MG também acerta com atacante Magno Alves

Perto de completar 35 anos - faz aniversário no dia 13 de janeiro -, Magno Alves estava no Ceará, onde teve bom desempenho durante o Brasileirão. Seu principal trabalho, no entanto, foi com a camisa do Fluminense, clube que defendeu entre 1998 e 2002.

Ao longo da carreira, o baiano Magno Alves passou por clubes da Coreia do Sul, do Japão, da Arábia Saudita e do Catar. E também chegou a defender a seleção brasileira, na disputa da Copa das Confederações de 2001.

"Sei o peso que é vestir a camisa do Atlético pela importância que o clube tem. Venho com muita força e muita garra para representar bem essa camisa do Galo e tenho certeza que vai ser um ano de muita alegria", disse Magno Alves.

Com isso, o Atlético-MG já soma quatro reforços contratados para a próxima temporada. Antes de Richarlyson e Magno Alves, o clube mineiro tinha acertado com o lateral-direito Patrick (ex-Avaí) e com o volante Toró (ex-Flamengo).