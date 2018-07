Atlético-MG tem 6 desfalques para enfrentar o Flamengo O técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, tem uma difícil missão nesta quarta-feira. Com pelo menos seis desfalques, o treinador terá que por em campo pelo menos seis reservas em um momento em que o time espera parar a recuperação do Flamengo e tentar garantir os três pontos. O compromisso diante do rival histórico, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no estádio do Maracanã, no Rio, a partir das 22 horas.