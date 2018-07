Atlético-MG tem a estreia de volante contra o Figueirense

Recém-chegado ao Atlético Mineiro , o volante Rafael Carioca já fará a sua estreia entre os titulares alvinegros. Ele assumirá a vaga de Pierre na partida contra o Figueirense , válida pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada para as 18h30 deste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Rafael Carioca foi apresentado pelo Atlético na última quarta-feira, mas Pierre foi vetado pelo departamento médico por causa de um edema e ficará em tratamento para tentar recuperar a condição de jogo a tempo de enfrentar o Flamengo na próxima quarta. "O Rafael pode acrescentar qualidade técnica no meio. Ele tem um estilo diferente do Pierre, do Josué e do Leandro Donizete. É mais acadêmico, de organização. Vamos ver como ele vai se encaixar, se o time vai ficar com um passe melhor. A continuidade é que vai nos dar essa resposta", disse o técnico.

A ausência de Pierre foi apenas mais uma confirmado pelo departamento médico. Réver, Leandro Donizete e Guilherme também desfalcam o time por causa de lesões. Jemerson entra no lugar do primeiro, que não deve atuar mais nesta temporada, enquanto que Josué se mantém na vaga de Donizete e o argentino Dátolo assumirá o espaço de Guilherme.

Pelos lados do Figueirense, o clima é de descontração desde a chegada do técnico Argel Fuchs. Com duas vitórias consecutivas, equipe, atualmente com 13 pontos, já figura fora da zona de rebaixamento e quer continuar sua recuperação e conta com o apoio da torcida.

Este será o quarto jogo de Argel Fucks no comando dos jogadores, que começam a reconhecer a qualidade do trabalho. "Eu relaciono (a melhora) com a maneira como as coisas são conduzidas no treino. Senti muito essa diferença (a chegada de Argel) e a volta da confiança, não só minha, mas de todo mundo", disse o meia Marco Antônio, peça fundamental no esquema de jogo do Figueirense.

Como o volante Paulo Roberto ainda não está apto a jogar, apesar de ter se recuperado de lesão, Luan deve permanecer na equipe.