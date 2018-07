Atlético-MG tem até outubro para comprar Danilinho

No comunicado, o Tigres revela que o meia chega ao Atlético-MG com uma opção de compra que vence no dia 30 de outubro de 2012. De acordo com o clube mexicano, os mineiros aceitaram todas as condições impostas pelo Tigres e que, assim, Danilo Verón, como Danilinho é chamado por lá, ficará emprestado ao Atlético por um ano.

Ainda segundo o site do Tigres, Danilinho se despediu dos seus companheiros de equipe e também da comissão técnica no dia 26 de dezembro. Depois, conversou com alguns torcedores que estavam presentes no centro de treinamento do clube.

Danilinho, de 24 anos, atuou no Atlético pela primeira vez entre 2006 e 2008. Ao todo, ele disputou 110 jogos e marcou 29 gols. Após deixar o time alvinegro, o atacante se transferiu para o Jaguares, do México, onde ficou até 2010. Neste ano, ele passou a defender o Tigres, time no qual se sagrou campeão nacional.

Danilinho é o segundo reforço do Atlético para 2012. O primeiro foi o volante Leandro Donizete, que estava no Coritiba. Na negociação, a diretoria atleticana cedeu o meia Renan Oliveira por empréstimo ao clube paranaense até o final de 2012. Danilinho e Donizete se apresentarão ao clube junto com os demais jogadores no dia 9 de janeiro.