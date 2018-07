Atlético-MG tem dificuldades, mas vence com 1 a mais

Com o resultado, o Atlético Mineiro chegou a 18 pontos, mantendo a perseguição ao Cruzeiro, que tem 19. O time celeste só perdeu dois pontos na competição, em um empate com o Guarani. O Atlético tropeçou na estreia, exatamente no clássico contra o Cruzeiro.

O time do técnico Cuca jogou quase todo o jogo com um atleta a mais em campo. Logo aos 11 minutos, Kanu deu carrinho por trás em Bernard, na lateral, e foi expulso com justiça. Pouco depois o Atlético mandou uma bola no travessão com Diego Tardelli.

O primeiro gol, porém, veio só aos 2 minutos do segundo tempo, com Guilherme pegando sobra do goleiro. O atacante, que se recuperou de contusão, não marcava desde agosto passado. O Nacional empatou aos 12. Marcinho disparou em velocidade, deixou todo mundo para trás e bateu em cima de Victor. Ele mesmo pegou o rebote e rolou para Caleb empurrar para o gol vazio.

O gol que colocou o Atlético na frente novamente saiu aos 34. Guilherme tocou para Alecsandro, que foi travado pela zaga.a bola sobrou limpa para Bernard, que jogou para a perna esquerda e tocou para o fundo das redes. Ainda deu tempo de, nos acréscimos, Bernard tocar para Alecsandro fazer o terceiro.