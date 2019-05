Atlético-MG tem retorno de Chará em último treino para jogo contra o Palmeiras

Buscando manter a liderança no Campeonato Brasileiro e os 100% de aproveitamento na competição, o Atlético-MG encerrou na manhã deste sábado a preparação para o jogo contra o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no Mineirão. A grande novidade foi o retorno de Chará para a atividade após o colombiano deixar o treino da sexta com dores no pé direito.

O atacante fez um trabalho interno de reabilitação na sexta após sentir o pé, mas, como não teve lesão detectada, participou normalmente da atividade de sábado e está confirmado entre os relacionados para a partida contra o Palmeiras.

A volta de Chará é importante para o técnico interino Rodrigo Santana, que voltou a aproveitar o atacante colombiano após ele ter perdido espaço com Levir Culpi. Neste sábado, o comandante do Atlético-MG realizou treino técnico e um trabalho de bolas paradas no CT da Cidade do Galo.

O equatoriano Cazares é outro jogador que voltou a treinar normalmente durante a semana e deve figurar entre os titulares na partida contra o Palmeiras. Ele não joga desde o dia 14 de abril, quando atuou no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro.

O técnico interino não adiantou a escalação, mas o Atlético deve entrar em campo contra o Palmeiras com a seguinte formação: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Zé Wellison), Elias, Cazares e Chará; Luan e Ricardo Oliveira.