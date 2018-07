Atlético-MG tem vários desfalques contra Internacional O técnico Dorival Júnior teve uma boa e uma má notícia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para a partida contra o Internacional, neste domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Alê foi absolvido e está liberado para a partida, válida pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro e a primeira em que a equipe mineira tem chance de deixar a zona de rebaixamento após aproximadamente dois meses.