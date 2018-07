Atlético-MG tem volta de craque e se despede da torcida

Cuca afirmou que decidiu escalar o meia entre os titulares "para ele ir se adaptando gradativamente ao jogo". "É melhor que ele inicie jogando e vá até o ponto em que aguentar", disse o técnico. A última partida disputada por Ronaldinho Gaúcho foi em 22 de setembro, quando o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão. Depois, o meia sofreu uma ruptura do músculo da coxa esquerda em um treino, lesão que chegou a ameaçar sua participação no Mundial - a estreia atleticana será no dia 18 de dezembro, no Marrocos.

Ronaldinho Gaúcho passou por tratamento intensivo neste período e sua escalação neste domingo confirma a recuperação. Além dele, o time entrará em campo com força quase total na última rodada do Campeonato Brasileiro. As ausências entre os titulares serão as do volante Josué, que voltou a treinar na sexta-feira, recuperado de dores musculares, e do zagueiro Leonardo Silva, que sofreu contusão na panturrilha e, segundo Cuca, "está fora pela precaução que temos".

Para assistir ao retorno do craque e a última atuação do time antes do embarque para o Marrocos, os torcedores atleticanos esgotaram os ingressos colocados à venda para o confronto que será realizado neste domingo no Independência, que tem capacidade para 23 mil pessoas. E Cuca comemorou a presença da torcida no estádio, porque, segundo ele, "o trabalho continua em ritmo de decisão e o carinho dele (torcedor) é fundamental". "Tenho certeza que vamos ter esse carinho no domingo, no jogo de despedida para o Mundial", concluiu o técnico.