Atlético-MG tem volta de Douglas Santos e ausência de Fred na Copa do Brasil

Com o retorno do lateral-esquerdo Douglas Santos, o técnico Marcelo Oliveira divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para o duelo contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 21h45, no estádio do Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Douglas Santos se reapresentou na segunda-feira após participar da conquista da medalha de ouro da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio. O goleiro reserva Uilson também fez parte do grupo campeão e ficará no banco de reservas no duelo desta quarta.

O último treino antes da partida teve um trabalho tático fechado para a imprensa, que acompanhou somente os momentos iniciais da atividade. Para o confronto, o treinador não poderá contar com o atacante Fred, que já disputou a competição pelo Fluminense.

O centroavante já havia ficado de fora da vitória sobre o Atlético-PR por 1 a 0, no domingo, pela última rodada do Brasileirão, por suspensão. Em seu lugar, Marcelo Oliveira optou pela entrada de Carlos e reforçou o meio-campo.

A tendência é que ele repita a modificação. As novidades nos titulares ficam por conta da entrada de Douglas Santos na vaga de Fábio Santos na lateral e do volante Rafael Carioca, convocado para seleção brasileira de Tite e que estava suspenso no Brasileirão.

Desta forma, o Atlético-MG deve entrar em campo para enfrentar a Ponte Preta com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Ronaldo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Maicosuel; Carlos, Lucas Pratto e Robinho.