Atlético-MG tenta encerrar sequência negativa para retornar ao G-6 do Brasileirão

Pressionado pelas três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, no Rio, pela penúltima rodada do primeiro turno, para fazer as pazes com a vitória e retornar ao G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

A última vez em que o Atlético-MG venceu pelo Brasileirão foi há quase um mês - 2 a 1 sobre o Fluminense, em Belo Horizonte. Depois disso, perdeu para Athletico-PR, Bahia e Corinthians, em todas ocasiões por 1 a 0. A sequência negativa fez o time estacionar nos 27 pontos e sair do grupo dos seis primeiros colocados.

"Estamos vindo de três jogos sem somar pontos e isso é algo que incomoda bastante, ainda mais para quem tem pretensões e objetivos dentro da competição. Mesmo jogando fora de casa, temos que somar pontos", afirmou o zagueiro Réver.

A atividade comandada por Rodrigo Santana na última sexta-feira foi fechada para a imprensa. Apesar de terem sido poupados, o lateral-esquerdo Fábio Santos, com amidalite, e o atacante Ricardo Oliveira, com torcicolo, não preocupam e serão titulares.

A grande novidade é a estreia do goleiro Wilson. Contratado na última quarta-feira junto ao Coritiba para a sequência da temporada, o jogador de 35 anos entra no lugar de Cleiton, que está com a seleção olímpica. Victor, Michael e Uilson, outras três opções para a posição no elenco atleticano, seguem lesionados.

"Estou à disposição do treinador para que, se tiver que atuar no fim de semana, já com uma experiência, uma longa bagagem de Série A. Isso não vai ser problema nenhum. Se tiver que atuar domingo, estou à disposição para ajudar a todos", disse Wilson.