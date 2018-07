Atlético-MG tenta reabilitação com Marcelo no gol Após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Prudente, o Atlético Mineiro tenta se redimir neste domingo contra o Atlético Paranaense, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.