Atlético-MG tenta recuperar pontos perdidos em casa na visita ao Ceará

Um empate neste domingo garante a manutenção da liderança do Brasileirão ao Atlético-MG. Mas o time quer mais. Em visita ao Ceará, às 16 horas, no Castelão, a meta e recuperar os três pontos perdidos no meio de semana diante do Athletico-PR.

Os mineiros podiam ter aberto a rodada com cinco pontos na de vantagem, mas acabaram surpreendidos e perderam a invencibilidade em casa. Agora, para seguir na frente, ganhar longe do Mineirão se tornou fundamental.

Para isso, os mineiros terão de melhorar bem o desempenho como visitante. Em nove jogos, foram apenas três vitórias e outras seis derrotas. Um aproveitamento de 33,3%. Ganhar longe de casa é obrigação de quem sonha alto.

Ainda sem Jorge Sampaoli, recuperando-se da covid-19 e sob a mira do tribunal desportivo, o Atlético-MG será dirigido o segundo jogo seguido pelo auxiliar Leandro Zago. O argentino vai ser julgado após burlar regras e ser acusado de "dar orientações" diante do Flamengo quando estava suspenso.

De volta após defenderem suas seleções nas Eliminatórias, Júnior Alonso formará a defesa com Igor Rabello. Savarino deve completar o trio ofensivo com Eduardo Sasha e Keno. O venezuelano foi um dos destaques na goleada sobre o Flamengo, por 4 a 0, por suas assistências. Com ele, o Atlético-MG acredita que os gols sairão no Castelão.

Além de Sampaoli e boa parte da comissão técnica estarem infectados com covid-19, Everson, Jair, Victor, Guga, Réver, Allan, Vargas, Alan Franco, Gabriel e Savio também são desfalques por causa do vírus.

Os testes positivos de Everson e Jair foram divulgados na sexta-feira à noite. O auxiliar Éder Aleixo também foi diagnosticado com o vírus. Everson abre chance para o retorno de Rafael, algo que já era cobrado pela torcida. No lugar de Jair, o jovem Wesley deve fazer o segundo jogo seguido. Ele estreou diante do Athletico-PR, sendo acionado no segundo tempo.