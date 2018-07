Atlético-MG tenta superar cansaço em duelo contra o Botafogo no Brasileirão

O duelo deste domingo entre Atlético Mineiro e Botafogo, às 19 horas, no Engenhão, no Rio, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um importante desafio para os dois times: o cansaço. Como disputaram a Copa Libertadores no meio da semana, fora de casa, as equipes estão com o elenco desgastado. E o técnico atleticano Roger Machado, inclusive, antecipa que pode poupar alguns titulares após a derrota para o Jorge Wilstermann por 1 a 0, na Bolívia. "Acima de tudo, temos que levar jogadores com as melhores condições de suportar a partida e conseguir êxito dentro do jogo".

A única certeza no time é o retorno de Marcos Rocha, recuperado de uma lesão no tendão da coxa esquerda, que o afastou das últimas partidas. O atacante Luan, por sua vez, teve detectado um edema na coxa esquerda e se junta no departamento médico aos zagueiros Leonardo Silva, Erazo e Felipe Santana, ao lateral-direito Carlos César e ao volante Lucas Cândido.

Outros desfalques serão o meia venezuelano Otero, com uma entorse no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Gabriel, com fadiga muscular. A zaga, assim, deve ser formada por Matheus Mancini e Bremer - Jesiel seria a outra opção.

Com 16 pontos no Brasileirão, o Atlético Mineiro precisa de um triunfo neste domingo para se distanciar do meio da tabela de classificação e se aproximar dos primeiros colocados. E, para isso, Roger Machado pede um cuidado especial com a transição ofensiva do adversário.

"A gente já atuou contra o Botafogo e sabe as características que o Jair (Ventura, técnico do Botafogo) trabalha. Um posicionamento forte, uma transição forte, que prioriza muito os contra-ataques", avaliou. "Um clássico do Brasileiro e a gente prega todo cuidado necessário. Agora é montar a melhor equipe, melhor estratégia, para termos chances de vitória".