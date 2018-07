Atlético-MG tenta superar desfalques para vencer a primeira no Brasileirão

O decepcionante início de Campeonato Brasileiro no Atlético Mineiro ganhou um componente extra para o duelo desta quarta-feira contra o Avaí, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro: os desfalques.

Sem vencer nenhuma de suas quatro primeiras partidas, o Atlético Mineiro não pensa em outro resultado que não o triunfo. Mas, para isto, precisa superar uma série de problemas que causará desfalques em quase todas as posições.

Os meias Otero e Cazares, por exemplo, servindo às seleções de Venezuela e Equador, respectivamente, estão fora do jogo desta quarta-feira. É o caso também de Leonardo Silva, Adilson, Marcos Rocha, Carlos César e Luan, todos lesionados. Já o meia Maicosuel foi negociado com o São Paulo. E, com um desgaste muscular, Elias é dúvida.

Ainda assim, o clima permanece de confiança no Atlético Mineiro. "Mesmo com os desfalques que vamos ter, a gente sabe da qualidade do elenco. Acredito que quem for entrar vai entrar da mesma forma, tem o Marlone, que pode jogar, o Valdivia, que vai nos ajudar muito", comentou o volante Rafael Carioca. "A gente sabe que precisa melhorar, fazer inicialmente a primeira vitória para conseguir encaixar lá em cima".

Com tantos desfalques, Valdivia pode ganhar a sua primeira chance como titular. O meia, recém-contratado do Internacional, entrou no segundo tempo do empate com o Palmeiras e teve uma boa atuação.