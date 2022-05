Atlético-MG tenta voltar a vencer no Brasileirão em duelo com o Atlético-GO

Há quatro jogos sem vencer e pressionado com a sequência ruim no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai em busca da reabilitação para não deixar os líderes se distanciarem. Com a missão de encerrar o jejum, enfrenta o Atlético Goianiense, neste sábado, às 19h, na Arena Independência, pela sexta rodada.

O Atlético Mineiro entrou em campo no meio da semana frente ao Red Bull Bragantino e ficou no empate por 1 a 1, em jogo antecipado da sétima rodada. O resultado deixou o time na sexta posição, com nove pontos, três atrás do líder Corinthians. O Atlético Goianiense vem de derrota para o arquirrival Goiás por 1 a 0, mas está motivado por ter eliminado o Cuiabá na terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, é penúltimo colocado, com três pontos, ainda sem vencer.

Vivendo a pior fase do Atlético Mineiro desde sua chegada, o técnico Antonio Mohamed quer acabar de uma vez com a pressão, por isso deverá apostar nos seus principais jogadores para reencontrar a vitória no Brasileirão. A expectativa é que entre em campo com o mesmo time que enfrentou o Red Bull Bragantino, exceção para o retorno de Hulk.

A principal ausência será o atacante Vargas. O chileno vem fazendo fisioterapia por causa de uma lesão na coxa. Outro vetado pelo departamento médico é Mariano, que está se recuperando de um edema. Já o zagueiro Godín volta a ficar à disposição.

"Tivemos derrotas e empates, somos conscientes que temos que melhorar. A equipe deu mostra que irá subir. Estamos unidos, juntos, temos muita experiência nisso. Não estou preocupado, estou muito comprometido com o Atlético. Tenho respaldo da diretoria e dos jogadores", falou o treinador.

Do outro lado, o técnico Umberto Louzer não contará com um de seus principais jogadores para escalar o Atlético-GO. Jorginho voltou a Goiânia pelo acúmulo de cartões amarelos. Com seu meia suspenso, o treinador deverá apostar em Wellington Rato no setor.

Com isso, Churín poderá ganhar mais uma chance entre os titulares. Há mais dúvidas ainda no setor ofensivo. Luiz Fernando e Léo Pereira brigam por posição. "A pontuação não condiz com o que a gente tem apresentado e isso tem nos incomodado bastante. Mas não tem terra arrasada. A equipe tem construído, jogado bem. Estamos no caminho certo e acreditamos que a bola vai começar a entrar. Vamos crescer dentro da tabela", prevê Louzer.