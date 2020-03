Atlético-MG terá Cazares e Tardelli no banco para o clássico com o Cruzeiro

Juan Cazares e Diego Tardelli vão ficar no banco de reservas do Atlético-MG, neste sábado, às 19 horas, no Mineirão, no clássico diante do Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O técnico interino James Freitas comentou a situação física dos dois jogadores, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

"O Tardelli necessita entrar gradativamente na equipe, para que a gente consiga colocá-lo em uma condição de competitividade de alto nível. Em relação ao Cazares, fez toda a pré-temporada, treinou bastante, ficou um bom período sob cuidados do departamento médico e fisioterapia. Também carece de um pouco mais de ritmo, de treinamento. Ambos são atletas que ainda não têm condição de iniciar a partida", afirmou o treinador, que vai se despedir do cargo para o início de trabalho do argentino Jorge Sampaoli.

"Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Sampaoli. Ele está na cidade, mas não vem ao CT (nesta sexta). Não sei se vai haver essa conversa até o jogo, não fui informado a respeito, ainda não houve nenhum contato por enquanto. Natural que a gente converse, mas por enquanto não tivemos contato", revelou James Freitas.

O treinador interino planeja entregar a equipe para Sampaoli na faixa de classificação para as semifinais. Para isso, o Atlético precisa vencer o clássico, pois soma 12 pontos, em quinto lugar, dois atrás do Cruzeiro. "Foi pauta tão logo terminou nosso jogo contra o Boa. A gente conversou informalmente com alguns jogadores a respeito da nossa colocação e da importância, além da importância natural do clássico, do fato de a gente estar na quinta colocação e, se acontecer de perder o jogo, o adversário direto passa cinco pontos na nossa frente."

Atlético e Cruzeiro sempre é um jogo equilibrado e para James Freitas o momento atual das duas equipes reflete exatamente este equilíbrio, apesar de o time celeste ter sido rebaixado ano passado para a Série B do Brasileiro. "O clássico sempre apresenta um equilíbrio. É um jogo diferente. Exige uma entrega cognitiva e psicológica um pouco diferente. É um jogo que, independentemente da condição de tabela, da fase que os clubes vivem, vai ser muito disputado do início ao fim, não tenho dúvidas."

O provável time do Atlético que deve entrar no gramado do Mineirão deverá formar com: Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Hyoran, Nathan e Otero; Ricardo Oliveira.