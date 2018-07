Atlético-MG terá força máxima para encarar o Flamengo em 'revanche'

E é pensando no gana que motivará a equipe carioca que o técnico atleticano, Levir Culpi, deve escalar o time com força total para o compromisso desta quarta, ao contrário da rodada do fim de semana passado, quando o time empatou em 1 a 1 com o Figueirense com um grupo quase todo reserva. O Atlético está na sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 58 pontos, e luta para voltar ao G-4.

Uma preocupação do treinador para o jogo é com Diego Tardelli. A partida é a última de uma punição de quatro jogos de suspensão imposta ao atacante pela Justiça Desportiva. Mas a direção alvinegra entrou com efeito suspensivo com esperança de ter a presença do ídolo em campo. Caso a medida não surta efeito, Levir Culpi deve por em campo Dodô, que vem se destacando nos jogos. "Tomara que ele (Tardelli) jogue. É um jogador muito importante para a gente e está mais preparado", observou o jovem atacante que saiu da base atleticana.

O técnico também deve aproveitar o jogo para mais um teste no meio de campo. Josué levou o terceiro cartão amarelo na primeira partida da final da Copa do Brasil e não poderá atuar contra o arquirrival Cruzeiro no jogo de volta, no próximo dia 26. E Levir Culpi já deve escalar o provável substituto, que pode ser Rafael Carioca ou Pierre.

Pelos lados do Flamengo, o discurso dos jogadores é de negar uma revanche contra os mineiros. "É uma outra situação. Claro que o gostinho amargo da eliminação é difícil de esquecer, mas é uma outra competição. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o Atlético Mineiro, mas vamos jogar para conquistar os três pontos", afirmou o meia Everton, um dos destaques do time na temporada. Para o atleta, apesar do time não ter mais nenhum grande objetivo na temporada, a hora não é de relaxamento. "Temos ainda quatro partidas que podem definir quem pode continuar no Flamengo. Temos de ter dignidade para mostrar para o Luxemburgo o planejamento de 2015".