Atlético-MG terá força máxima para se manter no G4 no Brasileirão

O Atlético Mineiro deve partir para cima do Bahia nesta terça-feira com força total. Apesar de ter afirmado que poderia poupar atletas na partida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi relacionou todo o time titular para o confronto, marcado para as 21h50, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O alívio para os jogadores foi apenas nesta segunda, na reapresentação da equipe para a rodada. Os atletas que atuaram na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último sábado, fizeram trabalho regenerativo, enquanto que os reservas participaram de atividades em campo. Este foi o único treino do grupo antes da partida desta terça.

Segundo Edcarlos, os treinamentos do grupo têm sido feitos só "através dos vídeos". Apesar do desgaste, o time quer uma vitória na partida para se manter entre os primeiros colocados na tabela de classificação do Brasileirão. O Atlético está na quarta posição com 50 pontos, nove a menos que o líder Cruzeiro e apenas um a mais que o Corinthians, o primeiro abaixo do G4.

Ainda com sua situação sob análise da direção alvinegra por causa de faltas a treinos, o atacante Jô mais uma vez foi deixado de fora da lista de relacionados.

DESFALCADO

O Bahia recebe o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta terça-feira, às 21h50, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem a sua dupla de ataque titular. O centroavante Kieza ainda não se recuperou de uma torção no tornozelo sofrida na quarta-feira passada, na derrota para o Universidade César Vallejo, do Peru, que resultou na eliminação do time da Copa Sul-Americana, e seu companheiro Rafinha, lesionado no ombro no revés para o São Paulo, no último sábado, foi vetado pelos médicos do clube. Além deles, o volante Rafael Miranda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga.

Apesar dos desfalques e de enfrentar o quarto colocado do Brasileirão, o Bahia vê na partida a chance de se reabilitar na competição para tentar sair da zona de rebaixamento. "Dentro de casa, temos de vencer", sentencia o volante Fahel, autor do gol contra o São Paulo. Com 30 pontos, a equipe ocupa a 18.ª posição, apenas um ponto atrás do rival Vitória, primeiro time fora do grupo dos quatro últimos colocados.