Atlético-MG terá Leandro e Diego Tardelli em clássico

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta quinta-feira a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Cruzeiro e confirmou que o Atlético Mineiro não poderá contar com o lateral-esquerdo Eron. Em compensação, o também lateral-esquerdo Leandro e o atacante Diego Tardelli estão de volta ao time.

Leandro sofreu uma fratura na mão direita na partida contra o Grêmio, no dia 26 de setembro, e tem treinado com o braço engessado. Porém, ele deve retirar a proteção nos próximos dias para atuar diante do Cruzeiro. Por precaução, Dorival também relacionou o lateral Fillipe Soutto, que deverá ficar com opção no banco de reservas.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita também sofrida no jogo contra o Grêmio, Diego Tardelli deverá retornar ao ataque do Atlético diante do Cruzeiro, domingo, em Uberlândia, atuando ao lado do centroavante Obina.

Renan Ribeiro, Aranha, Alê, Edison Méndez, Ricardo Bueno e Neto Berola que viajaram para a Colômbia, onde o Atlético obteve a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, também foram relacionados para o clássico.

Confira a lista completa de jogadores relacionados por Dorival para o jogo entre Atlético e Cruzeiro:

Goleiros: Aranha, Renan Ribeiro

Laterais: Fillipe Soutto, Leandro, Rafael Cruz

Zagueiros: Lima, Réver, Werley

Volantes: Alê, Joedson, Edison Mendez, Serginho, Zé Luis

Meias: Daniel Carvalho, Diego Souza, Renan Oliveira

Atacantes: Diego Tardelli, Neto Berola, Obina, Ricardo Bueno