Atlético-MG terá Luan, mas perde Leandro Donizete

O técnico Levir Culpi definiu nesta sexta-feira os 22 jogadores relacionados pelo Atlético-MG para o duelo diante da Chapecoense, neste sábado à noite, no Independência, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais destaques ficaram por conta da presença do atacante Luan e a ausência do volante Leandro Donizete.

Os dois jogadores deixaram a histórica partida contra o Corinthians na última quarta-feira, sentindo dores. Luan, na costela, ainda fruto da fratura sofrida no clássico com o Cruzeiro, no dia 21 de setembro. Já Leandro Donizete sentiu um problema na coxa.

Luan chegou a chorar após ser substituído no intervalo, tão forte eram as dores, mas seguirá atuando no sacrifício pelo time mineiro. Já Leandro Donizete teve diagnosticada uma leve contusão no músculo adutor e deverá ser desfalque também para o confronto diante do Bahia, na terça-feira. Josué deve entrar em seu lugar.

Outro que vai para o jogo neste sábado é o atacante Diego Tardelli. Ele recebeu folga na última quinta-feira, após a verdadeira maratona que enfrentou para voltar da seleção brasileira e atuar na quarta, mas treinou normalmente nesta sexta e está confirmado para pegar a Chapecoense.

Confira os 22 relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Uilson

Laterais: Alex Silva, Marcos Rocha, Douglas Santos, Emerson Conceição

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Tiago

Volantes: Eduardo, Pierre, Josué

Meia: Dátolo, Dodô, Maicosuel

Atacantes: Guilherme, Luan, André, Carlos, Marion, Diego Tardelli, Cesinha