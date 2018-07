Atlético-MG terá Lucas Pratto para partida contra a Tombense

O Atlético-MG definiu neste sábado a equipe que encara o Tombense, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, no domingo. O técnico Levir Culpi comandou um trabalho tático em campo reduzido na Cidade do Galo. A partida está marcada para 16h deste domingo, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga.

A equipe da capital mineira treinou na tarde deste sábado com a seguinte formação: Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Emerson Conceição; Danilo Pires, Josué, Cardenas e Luan; Carlos e Lucas Pratto.

O argentino Lucas Pratto é o grande reforço para o duelo em Ipatinga. Mesmo cansado após a longa viagem da Colômbia até Belo Horizonte, onde o Atlético-MG venceu na última quarta, pela Libertadores, o Independiente Santa Fé por 1 a 0, gol dele, o argentino estará em campo contra o Tombense. Invicto nos jogos que fez pela equipe, o argentino espera manter a fama de "pé-quente". Com ele em campo, o Atlético-MG venceu todos as seis partidas que disputou.

Ainda na tarde deste sábado, o lateral-esquerdo Douglas Santos e os volantes Leandro Donizete e Rafael Carioca fizeram exercícios na academia, enquanto o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva realizaram trabalho físico à parte no campo.