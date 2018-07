Atlético-MG terá mudanças no jogo contra o Grêmio

O meio-campista Fabiano recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Fluminense e terá que cumprir suspensão automática. O volante Rafael Jataí e os meias João Pedro e Wendel são as principais opções de Luxemburgo para a vaga, que também pode ser ocupada por um zagueiro, como o reserva Benítez. Nesse caso, o Atlético atuaria no esquema tático 3-5-2.

Diante do Grêmio, a equipe mineira contará com o retorno do zagueiro equatoriano Jairo Campos, que deve entrar no lugar de Werley ou Lima. Mas os dois titulares contra o Fluminense também podem ser mantidos, se Luxemburgo optar por escalar o Atlético com três zagueiros.

A definição da equipe que vai atuar em Porto Alegre começará a ser feita nesta segunda-feira, na reapresentação da equipe, às 16 horas, na Cidade do Galo. O Atlético está na 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com seis pontos.