Atlético-MG terá mudanças para partida contra o Bahia O técnico do Atlético Mineiro, Cuca, fará mudanças no grupo que recebe o Bahia a partir das 19h30 desta quarta-feira para tentar fazer o time reencontrar o caminho das vitórias. Além de alterações obrigatórias, como a substituição de Jô, que está com a seleção brasileira, o treinador já incluiu o argentino Dátolo no coletivo que promoveu antes do confronto pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.