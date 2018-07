Atlético-MG terá novidades para jogo decisivo ante Avaí O técnico Dorival Júnior deverá inovar na formação do Atlético Mineiro na tentativa de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro diante do Avaí, neste domingo, às 16 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Depois de 20 rodadas consecutivas na área da degola, o time ainda depende de outros resultados - um empate do Atlético Goianiense contra o Vasco, em Goiânia, ou uma derrota do Vitória contra o Prudente, em Salvador -, mas tem uma oportunidade concreta de deixar o grupo de risco.