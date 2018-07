Atlético-MG terá poucas alterações contra o Fluminense Com a possibilidade de entrar no grupo que lidera o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro arrecadou nesta terça-feira cerca de cinco toneladas de alimentos levadas por mais de 3 mil pessoas que foram assistir ao treino no estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG). É nesta arena que o time vai receber nesta quarta o Fluminense para disputar, a partir das 22 horas, partida válida pela oitava rodada da competição.