Atlético-MG terá reforços contra o Corinthians e poderá mudar o meio-campo

O Atlético Mineiro vai contar com reforços para tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro, após empate com o Vasco, quinta-feira, e derrota para o Vitória, no domingo. O volante Matheus Galdezani e o zagueiro Leonardo Silva cumpriram suspensão automática no confronto em Salvador e agora voltam a ficar à disposição do técnico Thiago Larghi para o duelo de sábado com o Corinthians, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Silva retomará a sua condição de titular do sistema defensivo atleticano, formando a dupla de zaga com Iago Maidana - Gabriel foi o seu substituto na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão.

Já o meio-campo atleticano também poderá ser alterado. Além de ter Matheus Galdezani novamente à disposição, Larghi também aguarda a liberação de Adílson. O volante, que possuía status de titular absoluto até se contundir, está recuperado de lesão na panturrilha esquerda, mas ainda precisa melhorar o condicionamento para ficar à disposição do treinador.

É possível que Larghi adote uma formação mais defensiva no Atlético-MG diante do Corinthians, com a escalação de três volantes. E caso isso ocorra, Nathan é o mais ameaçado de deixar o time, pois embora tenha sido titular nos últimos quatro jogos, foi substituído em todos eles, incluindo o confronto com o Vitória, em que saiu do time no intervalo, para a entrada de Luan.

Derrotado pelo Vitória, o Atlético-MG segue na sexta posição no Brasileirão, com 34 pontos. A segunda-feira é de folga para o elenco, que voltará a treinar na terça, às 15 horas, na Cidade do Galo, iniciando a preparação para o duelo com o Corinthians. "Temos que focar bastante neste jogo, analisar a equipe deles para chegar lá, fazer um bom jogo e conseguir a vitória", disse Larghi.