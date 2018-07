Lucas Pratto retorna, mas Giovanni Augusto desfalca o Atlético-MG

O Atlético-MG realizou na tarde desta quarta-feira o último treino de preparação para o jogo desta quinta, contra o Grêmio, às 21 horas, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, o técnico Levir Culpi confirmou entre os relacionados para o confronto os atacantes Lucas Pratto e Luan, que estão recuperados de lesões e retornam ao time atleticano.

Em compensação, a equipe mineira não poderá contar com o meia Giovanni Augusto. Com fadiga muscular, o jogador foi vetado pelo departamento médico e ficou fora da lista de 23 jogadores chamados por Levir para a partida.

Sem Giovanni Augusto, Guilherme será escalado como substituto no meio-campo, que também terá a presença de Dátolo. Este último ganhou a disputa com Cárdenas por um lugar na equipe titular. Pratto, por sua vez, está escalado para formar dupla de ataque com Thiago Ribeiro.

Embora seja titular absoluto e o artilheiro do Atlético no Brasileirão, Pratto ainda era tido como dúvida na equipe titular até a última terça, quando participou apenas da primeira parte do treino que o time realizou. No último domingo, o argentino, que se recuperava de um edema na coxa direita, ficou fora da partida diante do Goiás.

Também fora daquela partida realizada no Serra Dourada, em Goiânia, Luan se recuperou de uma entorse no joelho direito e ficará como opção de banco nesta quinta-feira. Assim, o Atlético deve ir a campo no Mineirão com Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Guilherme; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Para se garantir na ponta do Brasileirão, posto que ocupava antes do início desta 18ª rodada, o Atlético contará com o apoio em peso de sua torcida no Mineirão. O clube informou que, até o final da tarde desta quarta, 39.106 ingressos já haviam sido vendidos para o duelo diante dos gremistas.

Confira a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo desta quinta:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Pedro Botelho e Carlos César.

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos e Leonardo Silva.

Volantes: Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete e Eduardo.

Meias: Cardenas, Dátolo e Dodô.

Atacantes: Guilherme, Thiago Ribeiro, Lucas Pratto e Luan.