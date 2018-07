Atlético-MG testa fim da concentração em jogo contra o Bahia em Belo Horizonte

O Atlético Mineiro terá uma novidade para o duelo desta quarta-feira contra o Bahia, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por decisão do técnico Roger Machado, os jogadores foram liberados da concentração e passaram a noite antes do duelo em casa.

"O Roger reuniu a gente e falou que ia retirar a concentração. E nós jogadores acatamos muito bem. Sabemos da responsabilidade. A nossa concentração será em casa, é muito bom estar com os nossos familiares, guardando energia. Foi uma decisão boa para nós jogadores. E sabemos que a responsabilidade aumenta", detalhou o zagueiro Gabriel.

Mas o fim da concentração não é a única boa novidade que a equipe terá para o duelo. Em relação ao triunfo sobre o Atlético Goianiense, no último domingo, o time mineiro terá o importante retorno dos laterais Marcos Rocha, poupado, e Fábio Santos, suspenso. Luan também se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado. Sem ritmo, porém, ele deve ficar como opção no banco de reservas.

A má notícia fica pela ausência de Robinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Titular nas últimas partidas no lugar do ex-jogador do Santos, o meia Marlone deve ser mantido na equipe e atuar na armação ao lado de Elias e o equatoriano Cazares.

Recuperado de um estiramento na região posterior da coxa direita, o zagueiro Felipe Santana também foi liberado pelo departamento médico, mas ainda fará um trabalho com a preparação física até readquirir ritmo. Gabriel e Bremer, assim, devem seguir como a dupla titular na zaga.