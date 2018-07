Atlético-MG transfere final da Copa do Brasil para o Mineirão

O Atlético Mineiro mudou de ideia e anunciou nesta quinta-feira que a primeira partida da final da Copa do Brasil, com mando do time alvinegro, vai acontecer no Mineirão. Antes, o jogo estava marcado para acontecer no estádio Independência, onde tem disputado a maior parte de suas partidas como mandante nas últimas temporadas.

O clube não explicou os motivos da decisão, informando-a pelo Twitter uma hora antes de entrar em campo para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O local da final muda, mas data e horário seguem sendo o dia 23 de novembro, quarta-feira, às 21h45.

O jogo de volta está confirmado provisoriamente na Arena do Grêmio. Na quarta-feira, o clube gaúcho foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de um mando de campo, porque a filha do técnico Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, entrou no gramado para comemorar a classificação à final após o jogo contra o Cruzeiro, na semifinal.

Nesta quinta-feira, no entanto, o auditor Otávio Noronha deferiu o pedido de efeito suspensivo. Assim, a não ser que o Pleno do STJD julgue o caso antes, a partida está marcada para o estádio do Grêmio, dia 30 de novembro, também quarta-feira, às 21h45. Os mandos de campo foram definidos em sorteio ocorrido na sede da CBF.