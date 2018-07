Atlético-MG treina antes de retorno para Belo Horizonte

A atividade foi realizada na academia do hotel e contou com a participação apenas dos jogadores que não entraram em campo na noite de quarta. Nesta tarde, o elenco retorna a Belo Horizonte e se reapresenta apenas às 15h30 desta sexta, na Cidade do Galo, quando intensificará a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro.

Após ver a série de dez partidas de invencibilidade na competição ser encerrada na quarta, o Atlético-MG volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Vasco, às 18h30, no Independência, pela 23ª rodada. O time ocupa o 12º lugar no torneio nacional com 28 pontos.