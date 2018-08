Atlético-MG treina com Galdezani e Cazares entre os titulares

O elenco do Atlético Mineiro participou de um treinamento nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, que indicou Matheus Galdezani como o provável substituto de Elias, suspenso para a 19ª rodada do Brasileirão. Outra alteração para o duelo contra o Botafogo, fora de casa, no domingo, deve ser a substituição de Tomás Andrade por Cazares.

O time titular escalado por Thiago Larghi no treino foi: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Hulk; Zé Welison, Galdezani, Cazares, Nathan e Chará; Ricardo Oliveira. A equipe está em quinto lugar no torneio nacional, com 30 pontos, oito a menos do que o São Paulo, líder da competição.

Antes da atividade, o meia Nathan admitiu que o Atlético-MG deixou de ganhar pontos no Brasileirão por causa de casos de desatenção durante algumas partidas do torneio, mas crê que a equipe treinada por Larghi já mostrou evolução nessa quesito. No domingo, pela 18ª rodada, o time mineiro venceu o Santos por 3 a 1, no Independência, em Belo Horizonte.

"(O Larghi) Conversa, mas são momentos que acontecem. Nosso time vem trabalhando forte, treinando toda semana muito bem. Às vezes, uma desatenção acontece no jogo e acaba sendo punida. Muitos outros times falham várias vezes em uma partida e não tomam o gol. Quando nosso tive chegar ao erro zero, aí a gente vai conseguir fazer um gol e sair com a vitória", disse Nathan, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

"A falha vai acontecer, estamos ali dentro de campo, sabemos da pressão. Estamos trabalhando firme. Não houve desatenção contra o Santos, tomamos um gol por mérito deles", concluiu o jogador, emprestado pelo Chelsea ao Atlético-MG há cerca de três semanas.

O meia disse que ainda não está totalmente adaptado ao novo clube. "Acredito que seja o entrosamento que falta. No dia a dia as coisas vão começar a acontecer naturalmente. O grupo é muito forte, todos trabalham com lealdade ao companheiro. Eu sempre busquei meu espaço", comentou Nathan, que foi titular da equipe pela primeira vez neste domingo.